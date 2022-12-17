İzmir'de hareketli dakikalar...Bıçakla karısını rehin aldı

Karısını rehin alan adam 1 saat sonra ikna oldu

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi, tartıştığı karısını bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu 1 saat sonra ikna olan adam, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında, İnönü Mahallesi 803 sokakta bulunan bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle karısı K.K. ile tartışan M.K., eşini bıçakla rehin aldı. 6 aylık bebeklerinin de bulunduğu öğrenilen çiftin tartışmasını duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, eşini bıçakla rehin alan M.K.'yi ikna çalışmaları başlatıldı.

1 saatte ikna oldu

Polis ekipleri, balkona da çıkan M.K. ile müzakere çalışması yaparken, 1 saat sonra ikna olan adam eşi ve çocuğunu bıraktı. Polis ekipleri 6 aylık bebeği, çiftin akrabalarına teslim etti. Kocası tarafından bıçakla rehin alınan K.K ise sağlık görevlileri tarafından alındı. Korku dolu anlar yaşayan kadın, gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. K.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.