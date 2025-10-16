İzmir'de Go-Kart İşletmesinde Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir go-kart işletmesinde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 6 şüpheliyi suç aletleriyle birlikte yakaladı.

Dün Gaziemir ilçesinde bulunan bir go-kart işletmesinde meydana gelen ve M.E.H. adlı bir kişinin bacağından tabancayla vurulması olayıyla ilgili Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda olayla ilgili operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen E.M., B.A., U.C., S.A., R.A. ve N.E.H. adlı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleşen aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 110 adet dolu fişek, 20 adet dolu kartuş, 1 uzun tabanca şarjörü ve 1 kısa tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. - İZMİR