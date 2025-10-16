Haberler

İzmir'de Go-Kart İşletmesinde Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Go-Kart İşletmesinde Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziemir ilçesinde bir go-kart işletmesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası polis, olayla bağlantılı 6 şüpheliyi yakaladı. Olayda bir kişi bacağından vurulurken, çeşitli ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir go-kart işletmesinde yaşanan silahlı saldırı olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, olayla bağlantılı 6 şüpheliyi suç aletleriyle birlikte yakaladı.

Dün Gaziemir ilçesinde bulunan bir go-kart işletmesinde meydana gelen ve M.E.H. adlı bir kişinin bacağından tabancayla vurulması olayıyla ilgili Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda olayla ilgili operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu, olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen E.M., B.A., U.C., S.A., R.A. ve N.E.H. adlı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde gerçekleşen aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 110 adet dolu fişek, 20 adet dolu kartuş, 1 uzun tabanca şarjörü ve 1 kısa tabanca şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri

İşte Türkiye'nin en mutsuz meslekleri!
Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın

Türk insanına izlettikleri rezilliğe bakın
Barışma bahanesiyle gelip sevgilisini boğazından bıçakladı

Bu neyin nefreti! Ayrıldığı sevgilisini boğazından bıçakladı
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Sigara tiryakileri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor

Tiryakiler dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, yeni dönem başlıyor
Aşiret düğününde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı

Düğünde babanın kızına hediyesi ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.