İzmir'de Fuhuş Yapmaya Zorlanan Kadınlara Yardım Eden Şebeke Çökertildi

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda çalışan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı öğrenilen şebeke lideri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesinde bulunan bir masaj salonunda, kadınların tehdit ve şantaj yoluyla fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler tarafından teknik ve fiziki takip başlatılırken masaj salonu ve şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. İş yerinde çalışan 15 kadını fuhşa zorladığı suçlamasıyla şebeke lideri C.E. dahil 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şebeke lideri C.E. ile F.B.A., M.G., F.A., Z.T., C.Y. ve Y.A. adlı 7 şüpheli tutuklandı. - İZMİR