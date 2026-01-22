Haberler

İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan bir kamyonun otomobile çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir'in Buca ilçesinde freni boşalan kamyonun otomobile çarptığı ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 17.30'da Homeros Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konak istikametine seyir halinde olan 42 AFV 856 plakalı iş makinesi yüklü kamyonun frenleri boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önünde seyreden 35 BDK 20 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerleri kırarak köprüde asılı kaldı. Kamyonun kasasında yüklü bulunan iş makinesi ise köprüden aşağı düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.Ş. (49), B.E. (19) ve İ.B.K. (23) sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E. ve M.Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Diğer yaralı İ.B.K.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan meydana gelen korkunç kazanın gerçekleştiği an, seyir halindeki bir aracın kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde freni boşaldığı öğrenilen kamyonun hızla geldiği ve önündeki araca süratle çarpıp yolun diğer kısmına savurduğu anlar yer alırken, görüntüde kamyonun da savrulduğu anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

"Devlet Bey büyüklük yapsın, raconu kessin"
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı

Olayların ardından o ilimizde yasak kararı geldi
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif

Bilal Erdoğan'dan salona damga vuran "muhalif" çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kazada çok sayıda ölü ve yaralı var
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri

Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Saran'ın aylık geliri
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Manchester United'da ayrılık açıklandı

Manchester United veda etti