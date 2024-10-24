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İzmir'de evde çıkan yangında korkutan tüp patlaması

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İzmir'in Buca ilçesinde bir evde meydana gelen yangında tüp patlaması paniğe neden oldu. Patlamanın anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi, vatandaşlar büyük bir korku ve panik ile bölgeden kaçtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

İzmir'de yangın anında korkutan patlama kamerada

İzmir'de evde çıkan yangında patlayan tüp paniğe neden oldu

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında tüp patlaması meydana geldi. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, patlama sonrası vatandaşların korkuyla kaçması da görüntülerde yer aldı.

Yangın gece saatlerinde ilçeye bağlı Kaynaklar Mahallesi 2114 sokakta bulunan bir müstakil evde çıktı. Alevleri ve dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu esnada vatandaşlar yangını izlerken bu esnada yanan evde bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte alevler metrelerce yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

O anlar kamerada

Tüpten kaynaklandığı düşünülen patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüde patlama sesini duyan vatandaşların korkuyla kaçtığı ve alevlerin metrelerce yükseldiği anlar yer aldı.

İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Patlamanın hemen ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken jandarma da bölgedeki güvenliği sağlamak için önlem aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Evde maddi hasarın meydana geldiği ve yaralananın olmadığı yangının çıkış sebebini belirlemek için başlatılan inceleme sürüyor.

İzmir'de evde çıkan yangında korkutan tüp patlaması
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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