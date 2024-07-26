İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 11 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken bugün yeni gözaltı kararları geldi.

Su ve kanalizasyon işletmesi ile elektrik ve altyapı işlemlerini yürüten firmalardan çalışanların bulunduğu 14 kişinin daha önce tutuklandığı olayla ilgili bugün de firmaların yöneticileri de dahil 6 kişi daha gözaltına alınmıştı. 7 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 11'e yükseldi. - İZMİR