İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Batma Tehlikesi Geçirdi

İzmir'de Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Bot Batma Tehlikesi Geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir lastik bot, deniz ortasında batma tehlikesi geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, botta bulunan 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı ve kıyıya çıkardı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot, deniz ortasında batma tehlikesi geçirdi. Lastik botta bulunan 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

13 Ağustos günü saat 07.20 sıralarında, Seferihisar açıklarında bir lastik botun su aldığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı alarma geçti. Bölgeye hızla yönlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) kısa sürede bota ulaştı. Ekipler, dalgalar arasında zor anlar yaşayan 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni güvenli şekilde tahliye etti.

Afganistan uyruklu olduğu belirlenen göçmenler, kıyıya çıkarıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.