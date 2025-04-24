İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 29 Göçmen ve 1 Kaçakçı Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde insansız hava aracı tarafından belirlenen düzensiz göçmen botu içerisinde 29 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Seferihisar ilçesinde ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 17 göçmen karada yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Nisan saat 11.00'de, insansız hava aracı (İHA) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-22, KB-89) tarafından durdurulan hareketli fiber karinalı lastik BOT içerisindeki 5'i çocuk 29 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 12.45'te ise, Seferihisar ilçesi Maden Koyu mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından kara üzerinde göçmenleri belirledi. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde oldukları tespit edilen 2'si çocuk 17 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Afganistan, Filistin, Somali, Gine, Suriye, Senegal ve Kuveyt uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Yakalanan göçmen kaçakçısı ise jandarma ekiplerine teslim edildi. - İZMİR