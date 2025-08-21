İzmir'de Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, kara üzerinde tespit edilen göçmenler de yakalandı. Lastik botta kurtarılan bir göçmen kadının korkuyla Sahil Güvenlik personelinin elini sıkıca tutması ise dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 20 Ağustos saat 11.00'de Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 8'i çocuk 30 düzensiz göçmen kurtarıldı. Açıklarda sürüklenirken Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan bottaki bir göçmen kadının korkuyla personelin elini tutması ise dikkat çekti.

Öte yandan, ekipler aynı gün saat 04.00'te İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma gerçekleştirdi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi, Maden Koyu mevkiinde tespit edilen 15'i çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR