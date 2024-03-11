Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Dünya Kadınlar Günü'ndeki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

Güncelleme:

İzmir'in Konak ilçesinde Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleşen cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı, anne-kıza yaklaşık 1 dakika boyunca bıçakla saldırmış.

İzmir'de Dünya Kadınlar Günü'ndeki cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

İzmir'de annenin yaralandığı, kızının ise öldüğü cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

Katil zanlısı, anne-kıza yaklaşık 1 dakika boyunca bıçakla saldırmış

İZMİR - İzmir'in Konak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 20 yaşındaki genç kızın öldüğü, annesinin ise ağır yaralandığı bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü oraya çıktı. Görüntüde, katil zanlısının anne-kıza yaklaşık 1 dakika boyunca bıçakla saldırdığı görülüyor.

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. tanımadığı anne O.T. ile kızı İlayda Alkan'a sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alkan'ın cenazesi; baba Rıza Alkan, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla 9 Mart'ta, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde defnedilmiş, bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Y.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 dakika boyunca anne-kıza bıçakla saldırmış

Öte yandan, yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Muhammet Kaya kimdir? İYİ Parti Erzurum Çat Belediye Başkan adayı Muhammet Kaya kimdir? Kadir Kaba kimdir? İYİ Parti Erzurum Aşkale Belediye Başkan adayı Kadir Kaba kimdir? Hakkı Kobal kimdir? İYİ Parti Erzurum Yakutiye Belediye Başkan adayı Hakkı Kobal kimdir? 12 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Ömer Özden kimdir? İYİ Parti Erzurum Palandöken Belediye Başkan adayı Ömer Özden kimdir? Fatih Çelik kimdir? İYİ Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan adayı Fatih Çelik kimdir? 12 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Paradoks ne demek? Sporda paradoks anlamı ne? Survivor Poyraz diskalifiye mi oldu? Poyraz ne yaptı, cezası ne oldu? Poyraz küfür mü etti? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Mart Pazartesi 2024? 12 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Survivor kim kazandı? 11 Mart Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim? Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları ve Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi özeti! 12 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title