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İzmir'de Dron ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapmaya Çalışan İki Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Dron ile Uyuşturucu Sevkiyatı Yapmaya Çalışan İki Şüpheli Yakalandı
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Menemen'de uyuşturucu sevkiyatı yapmak için dron kullanan iki şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyon sonucu uyuşturucu maddeler ve dron ekipmanları ele geçirildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 2 şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sasalı-Seyrek-Günerli bölgesinde dron ile uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede konuşlanan ekipler, uyuşturucu madde satışı sırasında operasyon düzenledi. Operasyonda sevkiyat için kullanılan dron havada etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı Ö.G.T. (26) ve D.G. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında dron ekipmanları ve satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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