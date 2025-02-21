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İzmir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 8 Milyon TL'lik Vurgun

İzmir'de Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 8 Milyon TL'lik Vurgun
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İzmir'de sahte kadın profilleri ile dolandırıcılık yapan çete, 14 Şubat'ta düzenlenen operasyonla çökertildi. 16 şüpheli gözaltına alındı, grup üyeleri dolandırıcılık yoluyla toplam 8 milyon TL'den fazla para kazandı.

İzmir'de internette oluşturdukları sahte kadın profili ile vatandaşlarla tanışan, daha sonra güven kazanıp cinsel içerikli görüntülerini alan ve ardından uzlaştırmacı avukat gibi arayıp 'cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek toplam 8 milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen suç örgütü çökertildi. Şebekeye yönelik 14 Şubat Sevgililer Günü yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2024 yılı boyunca ülke genelinde 45 vatandaşı ağına düşüren sahte kadın profilli uzlaştırmacı avukat çetesini belirledi. Yapılan çalışmalarda, liderliğini A.S.G.'nin yaptığı şebeke üyelerinin önce internette sahte kadın profili oluşturduklarını, vatandaşların güvenini kazanıp cinsel çerikli görüntüleri kaydettiklerini tespit etti. Çete üyelerinin daha sonra oluşturdukları çağrı merkezlerinden vatandaşları telefonla arayıp kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları, 'cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek uzlaştırma ücreti adı altında toplam 8 Milyon TL'den fazla dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Adreslere eş zamanlı operasyon

Ekipler tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalarda, toplam 16 şüphelinin adresleri belirlenirken, İzmir merkezli İstanbul, Rize ve Antalya illerinde 14 Şubat günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen tüm şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 2 adet kuru sıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz ile suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu. Asayiş Şube Müdürlüğünce işlemleri tamamlandıktan sonra savcılığa sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı; 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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