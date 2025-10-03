İzmir'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor. Bornova ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMAN KAPLADI

Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. Depodan patlama sesleri yükselirken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleli patlama sesleri nedeniyle panik yaşarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.