İzmir'de depo yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Yangın, saat 07.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki depoda başladı. Alevler kısa sürede depoyu sararken, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlar ve patlama sesleri mahalleliyi paniğe sürükledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
GÖKYÜZÜNÜ SİYAH DUMAN KAPLADI
Alevler kısa sürede depoyu sardı, siyah duman gökyüzünü kapladı. Depodan patlama sesleri yükselirken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleli patlama sesleri nedeniyle panik yaşarken, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa