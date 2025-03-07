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İzmir'de Cinayet: Yabancı Uyruklu Genç Annesiyle Birlikte Bulduğu Adamı Bıçaklayarak Öldürdü

İzmir'de Cinayet: Yabancı Uyruklu Genç Annesiyle Birlikte Bulduğu Adamı Bıçaklayarak Öldürdü
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Menderes ilçesinde, 19 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrezzak E.H., annesiyle birlikte yakaladığı Hakan Ö.'yü kıskanarak bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı yakalandı ve tutuklandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, annesini arabada birlikte yakaladığı şahsı kamayla 13 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybederken, 19 yaşındaki cinayet zanlısı yakalandı.

Olay, 4 Mart Salı günü Gümüldür Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdurrezzak E.H. (19) ile Hakan Ö. (39) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Abdurrezzak E.H., yanında getirdiği kama olarak tabir edilen bıçakla Hakan Ö.'yü defalarca bıçakladı. 13 yerinden bıçaklanan Hakan Ö. kanlar içerisinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Abdurrezzak E.H.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hakan Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Hakan Ö.'nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Abdurrezzak E.H.'nin ilk ifadesinde, Hakan Ö. ile annesi arasında ilişki olmasından şüphelendiğini, daha sonra da arabada birlikte gördüğü için cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrezzak E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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