İzmir'deki vahşette 'kardeş' parmağı: 'Ses etmeyin' mesajı tutuklattı

İzmir'de 29 Aralık'ta işlenen Mihriban Yılmaz cinayeti ve ardından ortaya çıkan Naile Büşra Sarıgül cinayetiyle ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı.

KARDEŞİNİN DE PARMAĞI ÇIKTI

Olayın ardından ana şüpheli F.İ. tutuklanırken, yapılan derinlemesine incelemede kardeşi Ö.İ.'nin de olayda aktif rol aldığı tespit edildi. Savcılık kararında, Ö.İ.'nin ağabeyi F.İ. tarafından gerçekleştirilen kasten öldürme eylemine 'yardım eden' sıfatıyla katıldığı vurgulandı.

AİLE İÇİ YAZIŞMALAR ELE VERDİ

Cinayetin perde arkasını, zanlıların kendi aralarındaki dijital mesajlaşmalar aydınlattı. Amca K.İ.'nin, zanlının kardeşi Ö.İ.'ye yönelik, "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" şeklindeki mesajına, Ö.İ.'nin "Ses etmeyin" diyerek karşılık verdiği tespit edildi. Bu diyaloglar, cinayetin aile içinde bilindiği ve Ö.İ.'nin delillerin gizlenmesi ya da eylemin sürdürülmesinde ağabeyine destek olduğu iddiasını güçlendirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık, Ö.İ.'nin 3 Ağustos 2023 tarihinde yaşanan olayda ağabeyi ile iştirak halinde hareket ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığına dikkat çekti. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerin devam ettiği ve dosyaya yeni isimlerin eklenebileceği belirtilirken, Ö.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SEVGİLİYDİK" DEDİ, TELEFON KAYITLARI TAM TERSİNİ GÖSTERDİ

Öte yandan, zanlı F.İ.'nin öldürdüğü Naile Büşra Sarıgül ile duygusal bağ kurmaya çalıştığı ancak reddedildiği belirlendi. F.İ.'nin "Sevgiliydik" iddiasının aksine, telefon kayıtlarında ikili arasında duygusal bir bağa rastlanmadı. Tanıklar, F.İ.'nin Sarıgül'ü sürekli çaya davet ettiğini ancak her seferinde reddedildiğini ifade ederek zanlının savunmasını yalanladı.