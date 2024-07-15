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İzmir'de çıkan orman yangınında ölenlerin kimlikleri belirlendi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybedenlerin bir baba, oğul ve yeğen olduğu belirlendi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde çıkan orman yangınında ölenlerin bir baba ile oğlu ve yeğeni olduğu öğrenildi. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yangın, saat 11.40 sıralarında Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Delikli Koy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede bulunan bir evde vatandaşlar hızar makinesi ile çalışma yaparken alevler otluk ve ardından ormanlık alana sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi sevk edilmişti. Yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler ile kontrol altına alınmıştı.

Ölenler baba oğul ve yeğenmiş

Orman yangında bölgede bulunan 4 evdeki 8 vatandaş can havliyle alevlerden kaçmak için araziye koşmuş, vatandaşlardan 5'i ekiplerce kurtarılmıştı. Kaçış güzergahları bilinmeyen Mesut Coşkunöz (68), Hilmi Coşkunöz (40) ve Mine Elmas'ın (35) ise yapılan saha çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Hayatını kaybedenlerin baba ve oğlu olduğu, Mine Elmas'ın ise Mesut Coşkunöz'ün kız kardeşinin kızı olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından cenazeler bölgeden alınarak İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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