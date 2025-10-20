Haberler

İzmir'de Cami Avlusunda Bulunan Bebek Sağlık Durumu İyi

Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir cami avlusunda bulunan erkek bebeğin sağlık durumu iyi. Polis, bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde cami avlusunda bir bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 11.40 sıralarında Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar cami avlusundaki bir bankın üzerinden gelen ağlama sesini duydu. Sesin geldiği yöne giden vatandaşlar, bankın üzerinde bir bebekle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, bebeğin erkek olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından bebeği bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR




