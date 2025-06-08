İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'de Boş Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Konak ilçesinde bir boş arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki binalara sıçradı. Yangında 4 binanın çatısı yanarken, 2 tır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde boş arazide çıkan ve rüzgarın etkisiyle mahalleye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 4 binanın çatısı alevlere teslim oldu, 2 tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tarihi Elektrik Fabrikası'nın bulunduğu arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek rüzgarın etkisiyle çevredeki bina ve araçlara sıçradı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 4 binanın çatısı alevlere teslim oldu, 2 tır ise yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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