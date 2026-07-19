Haberler

İzmir'deki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konak'ta 28 yaşındaki Özcan Gizay, husumetlisi tarafından aracının camından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlı tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, 28 yaşındaki Özcan Gizay'ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zanlının hareket halindeki aracın peşinden koşarak açık olan pencereden Gizay'ı göğsünden bıçakladığı anlara ilişkin detaylar yer aldı.

16 Temmuz saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen M.E. ile evli, 2 çocuk babası Özcan Gizay (28) sokak ortasında karşılaştı. M.E., elindeki bıçakla otomobil içerisinde bulunan Özcan Gizay'ı yaraladı ve olay yerinden ayrıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özcan Gizay, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Gizay'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet anı kamerada: Aracın peşinden koşup bıçaklamış

Olayın yaşandığı Kuruçay Mahallesi'ndeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre; Özcan Gizay idaresindeki araç sokaktan geçerken husumetlisi M.E.'nin bulunduğu noktadan ilerliyor. Görüntülerde, Gizay'ın aracının önce yavaşladığı, ardından tekrar hareket ederek yoluna devam ettiği görülüyor. Bu esnada otomobilin peşinden koşmaya başlayan şüpheli M.E., hareket halindeki aracın açık olan şoför mahalli penceresinden elindeki bıçakla Özcan Gizay'a doğru şiddetli bir hamle yapıyor. Gizay, direksiyon başındayken göğsüne aldığı bu bıçak darbesiyle ağır yaralanıyor.

Bıçak darbesi sonrası fenalaşıp kaza yapmış

Güvenlik kamerası görüntülerinin yanı sıra, olayın hemen sonrasına ilişkin kahreden bir detay da ortaya çıktı. Göğsüne aldığı ölümcül darbenin ardından aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Özcan Gizay'ın, kısa süre sonra kan kaybından fenalaşarak direksiyon hakimiyetini yitirdiği öğrenildi. Kontrolden çıkan araç, sokak üzerinde park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Çarpışma sesini duyarak olay yerine koşan ve sürücünün araç içerisinde kanlar içinde yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli M.E., İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: ABD ile imzalanan mutabakat zaptı askıya alındı

Korkulan oldu! Tahran yönetimi alınan kararı resmen duyurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu

Başkenti 41 füze ve 125 İHA ile yangın yerine çevirdiler
Ahbap soruşturmasında yeni perde! Biradan otele her şeyi tescilleyip şaraba ortak olmuş

Ahbap soruşturmasında yeni perde! Skandal adım ilk kez ortaya çıktı
Dev çekirgeler İstanbul'u sardı! Birçok ilçeden peş peşe görüntüler geliyor

İstila mı başladı? İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 dev bankadan altın tahmini geldi! Yıl sonu beklentileri değişti

Altın için ezber bozan tahmin! 5 dev banka peş peşe açıkladı
İkinci el satışlar düştü! Bazı araçlar 20 gündür alıcı bekliyor

Otomobil alacaklar dikkat! İkinci elde kimsenin beklemediği gelişme
İlk kez manda otlatan çoban hayretini gizleyemedi: Bunların nefesi yeter mi?

Hayatında ilk kez manda otlatan çobanı hayrete düşüren görüntü
Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu gece yarısı kabusu yaşadı
Akıllı telefonu bıraktı, tuşlu telefonla Türkiye birincisi oldu

Türkiye birincisi sırrını tek cümleyle anlattı: Telefonumu değiştirdim
İngiltere'nin yeni başbakanından İsrail çıkışı! Yahudi lobisi harekete geçti

Ülkenin yeni lideri oldu! Verdiği mesaj İsrail'i küplere bindirdi
AVM'ye şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversiteli kız ve evli sevgilisi tutuklandı

Mermilerle AVM'ye girerken yakalandı, olayın altından yasak aşk çıktı