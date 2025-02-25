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Öz babasını kıraathane önünde öldürdü

Öz babasını kıraathane önünde öldürdü
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İzmir'in Kınık ilçesinde, psikolojik sorunlar yaşayan bir genç, tartıştığı babasını tabancayla vurdu. Olay sonrası kaçmaya çalışan 25 yaşındaki A.M., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Kınık ilçesinde bir kişi tartıştığı öz babasını kıraathane önünde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçamaya çalışan baba katili, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, bugün sabah saatlerinde kırsal Yayakent Mahallesi meydanında bulunan kıraathanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 ay önce annesinin vefat etmesi üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M. (25) ile baba Metin Malgaz (47) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.M., yanında bulunan tabancasıyla babası Metin Malgaz'a ateş açtı. Malgaz kanlar içerisinde yere düşerken oğlu ise kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Metin Malgaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinden kaçmaya çalışan A.M., kısa süre içerisinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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