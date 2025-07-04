İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Tartışmasında 3 Kardeş Tüfekle Öldürüldü

İzmir'de Arazi Anlaşmazlığı Tartışmasında 3 Kardeş Tüfekle Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kardeş, tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak cinayet zanlısı Metin U. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in ödemiş ilçesinde, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 3 kardeş, tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesi dün gece yangınla mücadele ederken, Hacıhasan Mahallesi'nde katliam yaşandı. İddiaya göre, Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Metin U., av tüfeğiyle kardeşlere ateş etti. Dinç kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede Latif, Mehmet ve İbrahim Dinç'in öldüğünü belirlendi. Cinayet zanlısı Metin U. ise Birgi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı 48 saat sonra beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.