İzmir'de Anlaşmazlık Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Tutuklama

İzmir'de bir kişi anlaşmazlık yaşadığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Mart günü Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğukan Orhan (25) ve arkadaşları arasında bilinmeyen bir nedenle anlaşmazlık yaşandı. Taraflar arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce E.A. (22), F.A. (22), G.A. (22), A.A. (30), B.A. (19), E.A. (29) ve D.A. (28) yanlarında bulunan tabanca ile Doğukan Orhan'a ateş etti. Vurulan genç kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Doğukan Orhan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 tutuklama

Öte yandan polis ekiplerince başlatılan incelemede ateşli silah ile kasten öldürme olayının şüphelileri olarak tespit edilen E.A., F.A., G.A., A.A., B.A., E.A. ve D.A. suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, işlemleri için emniyete sevk edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. ve G.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR