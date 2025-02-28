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İzmir'de 62 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 62 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler arasında 25 çocuk bulunuyor ve farklı ülkelerden geldiği tespit edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında 25'i çocuk 62 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karada yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Şubat saat 15.00'te, Urla ilçesi Merdivenli Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Kara üzerinde tespit edilen 25'i çocuk 62 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları (KB-22, KB-89) ve Urla İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Afganistan, Mısır, Orta Afrika, Filistin ve Kenya uyruklu oldukları belirlenen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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