Cezaevinde yarım asır geçirecek

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 'Gece Vakti Yağma' ve 'Firar' suçlarından 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, ömrünün yarım asırdan fazlasını parmaklıklar ardında geçirecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Dün gerçekleştirilen uygulamalar ve denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan Ö.B. isimli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan detaylı sorgulamada, Ö.B.'nin 'Gece Vakti Yağma' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi. Şahsın dosyasını inceleyen polis ekipleri, Ö.B. hakkında tam 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

