İzmir'de 3 Yaşındaki Çocuğun Motosiklet Macerası

İzmir'de 3 Yaşındaki Çocuğun Motosiklet Macerası
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İzmir'in Menemen ilçesinde, emlakçı babasının iş yerinde bulunan 3 yaşındaki Ömer Halis, esnaf komşusunun motoruna binip çalıştırdı. Motosiklet ile yürüyen küçük çocuk, bir süre sonra devrildi, ancak şans eseri yara almadan kurtuldu.

İzmir'in Menemen ilçesinde emlakçılık yapan babasının iş yerinde bulunan 3 yaşındaki Ömer Halis, esnaf komşunun motoruna binip çalıştırdı. Küçük çocuk, yürüttüğü motosikletle beraber devrilirken tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay bugün 10.00 sıralarında Menemen ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede emlakçılık yapan Tarık Ülker (45), ofiste çalıştığı esnada 3 yaşındaki oğlu Ömer Halis Ülker, bir anda dışarı çıktı. Yan dükkanda bulunan kıraathanecinin motosikletine binen Ömer Halis, üzerinde anahtar bulunan motosikleti çalıştırdı. Bir anda gaza basan küçük Ömer Halis, bir süre ilerledikten sonra motosikletle beraber yere düştü.

Sesleri duyan baba Tarık Ülker, dışarı çıkıp düşen oğlunu kucağına alırken, şans eseri küçük Ömer Halis olayı yara almadan kurtardı. O anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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