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İzmir'de 3 İşyerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

İzmir'de 3 İşyerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı
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Bornova ilçesinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık gerçekleştiren A.E., polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık eylemi gerçekleştiren şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışmalar sonucu yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

16 Mart günü Bornova ilçesinde bulunan 3 ayrı iş yerindeki hırsızlık olayı ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin A.E. olduğunu belirledi. Hırsızlık şüphelisi A.E., belirlenen adresine gerçekleştirilen operasyonla ertesi gün yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde yapılan aramalarda ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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