İzmir'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında ve Seferihisar ilçesinde, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos saat 11.30'da, İzmir ili Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 1'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler aynı gün saat 17.00'de ise Seferihisar ilçesinde kara üzerinde bulunan göçmenleri tespit etti. Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Seferihisar/Koldestim) tarafından kara üzerinde tespit edilen, 3'ü çocuk 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR