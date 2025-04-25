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İzmir'de 18 Suçtan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

İzmir'de 18 Suçtan Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
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Karabağlar ilçesinde, 18 ayrı suçtan 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan Y.Ç. isimli firari hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı. Y.Ç.'nin sabıka dosyası dikkat çekici suçlarla dolu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri, hakkında 18 ayrı suçtan kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uzun süredir aranan ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Y.Ç. (30) kıskıvrak yakalandı. Şahsın çeşitli tarihlerde işlediği toplam 18 suçtan yargılandığı ve kesinleşmiş 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Sabıka kabarıklığı dikkat çekti

Y.Ç'nin sabıka dosyasında hükümlü veya tutuklunun kaçması, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme, kitlenmek suretiyle hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi birçok suçun yer aldığı bildirildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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