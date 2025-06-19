İzmir'de 13 Yaşındaki Çocuk Ağaçtan Düşüp Korkuluk Demirlerine S??landı

İzmir'de 13 Yaşındaki Çocuk Ağaçtan Düşüp Korkuluk Demirlerine S??landı
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İzmir'de 13 Yaşındaki Çocuk Ağaçtan Düşüp Korkuluk Demirlerine S??landı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, ağaçtan düşerek apartman korkuluğunun demirlerine saplandı. İtfaiyenin müdahalesi ile kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralanmalarının ciddiyeti nedeniyle dikkatli bir operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk, ağaçtan düşerek apartman korkuluğunun demirlerine saplandı. İtfaiyenin müdahalesi ile korkuluktan alınan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül Mahallesi'nde 13 yaşındaki O.D. isimli çocuk çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek apartmanın korkuluk demirlerine düştü. Talihsiz çocuk, demirlerin sağ koluna ve akciğer zarına saplanmasıyla yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, büyük acı çeken çocuğu kurtarmak için dikkatli bir çalışma yürüttü. Özel aletlerle demir kesilerek çocuk kurtarıldı. Karnında saplı kalan sivri demir parçası ile birlikte hastaneye sevk edilen O.D. tedavi altına alındı. Çocuğun sağ koluna ve akciğer zarına saplanan demir parçaları, uzman doktorlar gözetiminde dikkatlice çıkarıldı. Operasyon sırasında hayati organlara zarar verilmemesi için özen gösterildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisini devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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