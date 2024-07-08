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İzmir'de 100 Milyon TL Dolandırıcılık Operasyonu: 64 Şüpheli Yakalandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, bin mağdurdan 100 milyon liralık haksız kazanç sağladığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, İzmir merkezli 12 ilde toplam 70 kişiye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, ülke genelinde yaklaşık bin mağdurdan 100 milyon liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen şüpheli şahısların sosyal medya ve online web siteleri üzerinden "evde ek iş, evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen şahıslardan "kapora ücreti, sigorta ücreti, veri ücreti" adı altında para talep edip dolandırdıkları, işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenledikleri resmi kurum logosu olan belgeleri ve sahte şirket isimlerini dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları ve bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev hanımlarını seçtikleri, bu yöntem ve işleyiş ile İzmir'de tespiti yapılan 17 mağduru yaklaşık 1 milyon 250 bin TL, ülkemiz genelinde ise tespiti yapılan yaklaşık bin mağdur şahsı ise 100 milyon TL dolandırarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Soruşturmanın neticelendirilmesi amacıyla 04 Temmuz günü saat 05.30'da İzmir merkezli 12 ilde toplam 70 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı 'Paket Operasyonu'nda 64 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital metaryele ve suç unsurlarına el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah adli mercilere sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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