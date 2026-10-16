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İzmir Çeşme'de yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi

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İzmir Çeşme'de yaya geçidinde yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi
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İzmir'in Çeşme ilçesinde emniyet ekipleri, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yaptı; kurallara uymayanlara idari para cezası kesildi. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekiplerinin ilçe genelindeki denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde emniyet ekiplerince yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayıp yayalara yol vermeyen sürücülere idari işlem uygulandı.

İlçe genelindeki uygulamalara devam eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, yaya önceliğine dikkat çekmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yaya geçitlerinde yürütülen denetimlerde, kurallara uymayarak yayalara yol vermediği tespit edilen sürücülere idari para cezası kesildi.

Ekiplerin ilçe genelindeki uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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