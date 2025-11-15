Haberler

İzmir Buca'da Ortaokulda Kız Öğrenciler Saç Saça Kavga Etti

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesindeki bir ortaokulda, iki kız öğrenci arasında çıkan tartışma kavga ile sonuçlandı. Olayı izleyen öğrenciler, kavga yerine telefonlarıyla video çekmeyi tercih etti.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ortaokulda iki kız öğrenci saç saça birbirine girerek kavga etti. Arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine telefonlarıyla video çekti.

Buca Atatürk Ortaokulu'nda dün öğle saatlerinde iki kız öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek saç saça kavgaya dönüştü. Olay anında çevrede bulunan öğrencilerin bir kısmı kavgayı ayırmak yerine ellerindeki telefonlarla görüntü almaya başladı. Bazı öğrencilerin tezahürat yaparak kavgayı izlediği görüldü.

Görüntülerde iki kız öğrencinin bir anda saç saça birbirine girdiği, kavga ederek yere düştükleri ve yerde de kavgaya devam ettikleri görüldü. Çevrede bulunan arkadaşlarının ise kavgayı izlerken tezahürat yapmaları ve olayı cep telefonuyla video kaydına almaları da görüntüde yer aldı. - İZMİR

