İzmir Bayındır'da operasyonda 3 kilo üzeri esrar ve 10 kök Hint keneviri bulundu

İzmir Bayındır'da operasyonda 3 kilo üzeri esrar ve 10 kök Hint keneviri bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
İzmir'in Bayındır ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 3 kilonun üzerinde esrar ile 10 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ödemiş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli bir kişiye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 kilo 59 gram esrar, 2 kilo 744 gram kenevir tohumu ile 10 kök Hint keneviri bitkisi bulundu. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.