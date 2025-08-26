İzmir Açıklarında 43 Kaçak Göçmen Yakalandı, 19 Göçmen Kurtarıldı

İzmir açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 43 kaçak göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 19 göçmen de kurtarıldı.

25 Ağustos saat 05.50'de Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-74' ve Sahil Güvenlik botu 'KB-22' tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 19'u çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, aynı gün saat 05.25 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içerisindeki göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'KB-107' tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR