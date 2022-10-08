Kız yurdunun önünde mastürbasyon yapan sapık yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi, polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışma sonrası kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin daha önce de cinsel taciz suçundan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya yansıyan ve kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, şüpheliyi yakalamak için titiz bir çalışma yürüterek 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi.

GÖZALTINDA

Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Buca ilçesinde bulunan Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdunda çekildiği belirlenen görüntülerde S.A.'nın, kız yurdu önündeki kaldırımda durarak uygunsuz hareketlerde bulunduğu, bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alınmış, sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki toplamıştı. Şüphelinin her akşam yurt önüne geldiği ve aynı uygunsuz hareketleri yaptığı da öne sürülmüştü.