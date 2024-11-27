İzlediği dizideki karaktere özenen genç, 13 yaşındaki kızı katletti

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşanan korkunç olay sonuçlandı. ' Dexter' dizisindeki katil karaktere özenen 18 yaşındaki Daniel Gore, 13 yaşındaki Milana Li'yi öldürmekten suçlu bulundu.

10 Mayıs 2022'de evine yakın bir derede cansız bedeni bulunan Milana Li'nin katili, kapsamlı bir soruşturmanın ardından tespit edildi. Kamera kayıtları ve DNA örnekleri, Milana'yı son gören kişi olan Daniel Gore'u işaret etti.

Bir kütüphanede yakalanan Gore'nin yaşadığı çadırda bulunan günlük, korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Günlüğünde "Dexter" dizisindeki katil karaktere olan hayranlığını ve şiddete olan ilgisini yazan Gore, "Dexter gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Soğukkanlı katil, cinayetten sonra kurbanının telefonunu çalıp arkadaşlarına mesaj atmıştı. Güvenlik kameraları, Gore'nin Milana ile otobüs durağından ormanlık alana doğru yürüdüğünü gösterdi. Başta suçunu inkar etmeye çalışan Gore, tüm delillerin ortaya çıkmasıyla suçlu bulundu.

Cinayet, tecavüz ve cinsel taciz suçlarından yargılanan Gore için savcılık, 30 yıl sonra şartlı tahliye imkanıyla müebbet hapis cezası talep etti. Kesin ceza kararının 2 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.