İZBAN'da Sigara İçen Yolcu ile Güvenlik Görevlisi Arasında Arbede: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

İZBAN'da Sigara İçen Yolcu ile Güvenlik Görevlisi Arasında Arbede: Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Menderes ilçesinde İZBAN'da sigara içen bir yolcu ile güvenlik görevlisi arasında çıkan arbede sonucu güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Olay, tren içinde yaşandı ve güvenlik görevlisi hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Menderes ilçesinde şehir içi banliyö treni İzban'da sigara içen bir kişi ile güvenlik görevlisi arasında arbede çıktı. Çıkan arbedede kafasından yaralanarak hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Olay dün saat 18.00 sıralarında Cumaovası İZBAN İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen M.D. adlı bir yolcuya güvenlik görevlileri Adnan Menderes Havalimanı istasyonunda müdahale etti. Yolcu, Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirildi ancak tüm uyarılara rağmen agresif tavırlarını sürdürdü. Bunun üzerine yolcu ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç (44), göğsüne ve kafasına aldığı darbe nedeniyle yere yığıldı. Alsaç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan Alsaç'ın, göğsüne aldığı darbe sonucu damar yırtılması meydana geldiği bildirildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Alsaç, hayatını kaybetti.

Olayın ardından M.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç'ın cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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