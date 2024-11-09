Üye Girişi
Haberler

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Adli Tıp raporunu işaret ederek Narin Güran'ın cansız bedeninde böcekler bulunduğunu belirterek "Bu böcekler suyun içerisinde yaşamaz. Nevzat Bahtiyar, sen daha önce Narin'in cansız bedenini başka yere gömdün mü?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar ise bu soruya "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

ÖNCESİNDE BAŞKA BİR YERE Mİ GÖMDÜ?

Türkiye'nin yakından takip ettiği davada cansız bedeni dere yatağında bulunan Narin Güran'ın öncesinde başka bir yere gömülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Konuyla ilgili eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, Adli Tıp raporunu işaret ederek "Bu raporu anladın mı?" sorusunu yöneltti. Nevzat Bahtiyar ise "Anlamadım" karşılığını verdi.

"O BÖCEKLER SUYUN İÇİNDE YAŞAMAZ"

Bu cevap üzerine yeniden söze giren Nahit Eren, "u rapor diyor ki, Narin'in naaşından, ceset diyemiyorum, Adli Tıp Kurumu dedi ki, bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, kavralardan, Narin'in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar. Şimdi rapor diyor ki, bu naaş tamamen suyun içerisinde, bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum, Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?" diyerek yeni bir soru daha yöneltti. Nevzat Bahtiyar bu soruya "Kesinlikle hayır" yanıtını verdi.

İşte ikili arasında geçen o diyalog;

  • Nahit Eren: Bu raporu anladın mı?
  • Nevzat Bahtiyar: Anlamadım.
  • Nahit Eren: Bu rapor diyor ki, Narin'in naaşından, ceset diyemiyorum, Adli Tıp Kurumu dedi ki, bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, kavralardan, Narin'in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar. Şimdi rapor diyor ki, bu naaş tamamen suyun içerisinde, bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum, Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?
  • Nevzat Bahtiyar: Kesinlikle hayır.
  • Mahkeme Başkanı: Çuvalın tamamı su altına girdi mi, taş ıslandı mı?
  • Nevzat Bahtiyar: Taş hepsi ıslanmadı, ben de çok hatırlamıyorum.
  • Nahit Eren: Sen arama faaliyetlerinden dolayı DSİ suyunun oraya yönlendirildiğini biliyorsun değil mi?
  • Nevzat Bahtiyar: Evet.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ı zora sokan soru: O böcekler suda yaşamaz, nasıl oldu?
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Narin davasında 3. gün! 'En önemli delil' mahkemeye sunuldu

Cinayette düğüm çözülüyor mu? Babanın ısrarla istediği görüntü mahkemeye sunuldu

 Narin Güran duruşmasında mahkeme başkanı üzerindeki cübbeyi çıkardı

Mahkeme başkanı, Nevzat'la konuşurken cübbesini çıkardı

 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu

Son seçim anketine yeni kurulan parti damga vurdu
Elektrik ve doğalgazda 'çoktan çok, azdan az' dönemi başlıyor

Elektrik ve doğalgazı zamlı ödeyecek kesim belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Beyza yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Beyza devam edecek mi? İstanbul elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Doğa Çitçi kimdir? MasterChef Doğa Çitçi kimdir? 9-10 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Oktay Kaynarca'nın saçı peruk mu? Ankara elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.