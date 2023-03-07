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İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

İtalya'da, İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 2 askeri eğitim uçağının havada çarpışması sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

İtalya'nın başkenti Roma'da İtalyan Hava Kuvvetlerine ait Cessna 208 tipi 2 askeri eğitim uçağı havadayken çarpıştı. Alev alan 2 uçaktan biri park halindeki bir aracın üzerine, diğeri ise boş araziye düştü. Kazada 2 uçağın pilotu da hayatını kaybetti.

İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü

"BUNU SÖYLEMEK BİZİ ÜZÜYOR"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Uçak kazasında hava kuvvetleri mensubu 2 pilotun hayatını kaybettiğini söylemek bizi oldukça üzüyor. Hükümet adına, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, 60. filoya ve tüm hava kuvvetlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla" ifadelerini kullandı.

İtalya'da askeri eğitim uçakları havada çarpıştı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtalya Pilot Roma 3. Sayfa Dünya Haberler

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