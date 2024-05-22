İtalya'da Aranan Organize Suç Örgütü Lideri Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan organize suç örghütü lideri Barış Boyun'un İtalya'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı. İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüne yönelik KOM Başkanlığımız, Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan güvenlik makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17'si Türk ve 2'si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3'ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan elebaşılığını Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütü hakkında bilgi veren Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İtalya polisi ile KOM Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano'da operasyon düzenlendi. Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında olduğu organize suç örgütü üyesi 19 şüpheli yakalandı. Firari 'Barış Boyun organize suç örgütüne' yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya ve Kütahya'da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı. Bunlardan 175'i tutuklandı ve 100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." - ANKARA