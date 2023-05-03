İşyerini açmak gelen kadının cansız bedeni bulundu, eşi gözyaşlarını tutamadı

ANTALYA - Antalya'da sabah işyerini açmak için gelen kadının cansız bedeni bulundu. Acı haberi alarak olay yerine gelen eşi ise gözyaşlarını tutamadı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Haşimişcan Mahallesi 1298 sokak üzerinde bulunan işyerinin 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işyerinin sahibi Gökşen Atikmen sabah kırtasiyeci dükkanını açmak için geldi. Bir süre sonda ise komşuları kadının yerde hareketsiz olarak yattığını gördü. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken, yapılan ilk değerlendirmede kadının kalp krizi geçirerek düştüğü ve bu sırada başını çarptığı üzerinde duruluyor.

Öte yandan acı haberi alarak olay yerine gelen kadının eşi Cem Atikmen ise gözyaşlarını tutamadı. Acılı adamı yakınları sarılarak teselli etti.