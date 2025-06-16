İşyeri Çalışanından Patronuna Tehditli Hırsızlık

Çalıştığı işyerini soydu, patronuna ölüm tehditli not bıraktı

Hırsızların gündüz vakti transite ne varsa yükleyip rahatça gittikleri an güvenlik kamerasında

DENİZLİ - Denizli'de arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı işyerinden 250 bin TL'lik inşaat malzemesi çalan şahıs, beyaz kağıt üzerine 'Adresi Biliyon' notuyla birlikte kırık kalem ve kağıda saplanmış kalem bırakarak patronunu ölümle tehdit etti. JASAT'ın titiz operasyonuyla yakalanan şüpheliler zararı karşılayarak serbest bırakıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir işyerinde geçtiğimiz günlerde hırsızlık olayı yaşandı. sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi A.T., piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 180 adet farklı ebatlarda profil demiri, bakır elektrik kablosu, 7 kutu priz, sanayi tüpü, duş teknesi, klima gibi çok sayıda inşaat malzemesi çalındığını belirledi. A.T.'nin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Ayrıca işyerinde beyaz bir kağıt üzerine "Adresi biliyon" notunu yazdıkları, notu yazdıkları kalemi kırdıkları, bir başka kalemi ise kağıt üzerine saplayan şüpheliler, işyeri sahibi A.T.'yi ölümle tehdit ettiği tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çevrede bulunan 32 adet KGYS, ev ve işyerine ait güvenlik kamerası incelendi.

Gündüz vakti soymuşlar

JASAT ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında izlenen güvenlik kameraları sonucunda hırsızlık olayının şüphelilerinin kimlikleri belirlendi. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anlarında şüpheliler transit bir araçla gündüz vakti işyerine geldikleri görülüyor. işyeri içerisine yanaşan transitin daha sonra profil demirleriyle yüklü halde gittiği görülüyor. Transit aracın beyaz bir otomobili takip ederek seyir etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Çalıştığı işyerini soyduğu ortaya çıktı

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin işyeri çalışanı Osman Ç. (27), ile arkadaşları olan Mehmet K. (30), Ömer K. (29), Kazım Y. (31), ve Uğur S. (30), olduğu tespit edildi. JASAT timleri şüphelilere yönelik düzenlediği eşzamanlı operasyon ile 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Osman Ç.'nin uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve resmi belgenin düzenlenmesine yalan beyanda bulunmak gibi suçlardan, Uğur S.'nin 3 adet çocuğa cinsel istismar, astın, üstün veya arkadaşın bir şeyini çalmak suçlarından, Kazım Y.'nin ise konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde kullanmak, reşit olmayan cinsel ilişki ve dolandırıcılık gibi suçlardan suç kayıtları olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, zararın tamamını karşılamaları sonucu serbest bırakıldı.