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İsveç'te Okula Düzenlenen Silahlı Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın da yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis, terör saiki olmadığını ve saldırganın yalnız hareket ettiğini belirtti.

İsveç polisi, Örebro kentinde okula düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, saldırganın hayatını kaybedenlerin arasında olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Okulu'na düzenlenen silahlı saldırıda bilanço netleşti. İsveç polisi, düzenlediği basın toplatısında, daha önce 5 yaralının olduğunu açıkladığı saldırıda yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, yaralı sayısı hakkında yeni bir bilgi paylaşmadı. Hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini aktaran polis, saldırganın hayatını kaybedenlerin arasında olduğunu değerlendirdiklerini ve başka saldırı beklemediklerini ifade etti.

Saldırganın herhangi bir çeteyle bağlantısı olmadığını belirten polis, saldırının terör saikiyle yapıldığına inanmadıklarını söyledi. Polis, saldırganın yalnız olduğunu düşündüklerini ve soruşturmanın henüz çok erken aşamalarda olduğunu belirtti.

Öte yandan polis, daha önce yaptığı açıklamada, saldırganın saldırıda yaralanan 5 kişi arasında olduğunu değerlendirdiklerini belirtmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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