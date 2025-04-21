İstiklal Caddesi'nde Yangın: Dumanların İçinde Kalan Çocuğu Polis Kurtardı

İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın: Dumanların arasında kalan çocuğu polis kurtardı

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların arasında kalan çocuğu polis kurtardı.

Yangın, henüz bilinmeyen bir sebeple saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın alt katında yer alan büfede çıktı. Yangında dükkanı yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir polis dumanların sardığı binada kalan çocuğu kucağında çıkardı. Vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerinde müdahale edilen çocuğun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.