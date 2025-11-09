Haberler

İstiklal Caddesi'nde silahlı saldırı! Sokaktakilere kurşun yağdırdı
Güncelleme:
İstiklal Caddesi'nde bir kafede çalışan 22 yaşındaki Salih B.'nin otelin önünde bekleyen bir şahsı darp etmesiyle başlayan kavgada silahlar konuştu. Otelden dışarı çıkan başka Sayim T., Salih B. ve yanındaki şaha kurşun yağdırırken olayda 2 kişi yaralandı. Polis olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • İstiklal Caddesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
  • Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı ve 2 silah ele geçirdi.
  • Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bir sokakta kafeteryada çalışan Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta, otelin önünde bekleyen çalışan Talip T.'yi (36) darbetti. Kavgada, otelden silahla dışarı çıkan Sayim T. (58) ise, Salih B. ve Emircan A.'ya (25) kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.'yı (26) gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan 2 silah ele geçirildi. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.00 Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, önceden gürültü nedeniyle aralarında husumet olan kafeterya çalışanı Salih B. (22), motosikletle geldiği sokakta, otelin önünde bekleyen Talip T.'yi (36) darbetti. Kavgada, otelden silahla dışarı çıkan Sayim T. (58) ise, Salih B. ve Emircan A.'ya (25) kurşun yağdırdı. Olayda saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan Sayim T., Talip T. ve Ömer A.'yı (26) gözaltına aldı. Otelde yapılan aramalarda olayda kullanılan ve bulundurma ruhsatı olan 2 silah ele geçirildi. Saldırının güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayda yaralanan Emircan A.'nın poliste 2, Ömer A.'nın ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bilgisi edinildi.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga ve otel sahibinin ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen sokağa gelen şüphelinin otel önündeki kişiyi darbettği anlar görülüyor. Daha sonra otelden çıkan başka bir kişi, silahla ateş açıyor. Sokakta silahlı kişiye tepki gösteren başka bir kişi ise, saldırıdan yara almadan kurtuluyor. Ardından da koşarak sokaktaki bir dükkana sığınıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
