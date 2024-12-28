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İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri

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Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden davada sona gelindi. 4 sanıktan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Kamuoyunun yakından takip ettiği davanın karar gününde sanıklara son sözleri de soruldu.

Türkiye'nin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'a son sözleri soruldu.

ANNE YÜKSEL GÜRAN: KIZIMIN KATİLİ OLMADIM

Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

ENES GÜRAN: ÜZERİME ATILI SUÇLARI KABUL ETMİYORUM

Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.

SALİM GÜRAN: ÖKÜZ MEYDANDADIR

Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu.

NEVZAT BAHTİYAR: KESİNLİKLE BEN ÖLDÜRMEDİM

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.

KARAR BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti.

İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

İşte ağırlaştırılmış müebbet alan Narin'in katillerinin son sözleri
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıYunus emre Genç:

ulan benmi öldürdüm bu masum kızı ne utanmaz insanlarsiniz be Allah'tan korkun.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

hiç biriniz yapmadınız kendi kendine öldü çocuk. @r@spu c@c@kl@ri

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Haber YorumlarıAslan Yıldız:

öküz meydandadır nedemek yaa bunasıl bir kabalık nasıl bir savunma

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Haber YorumlarıErtan:

Masum bir çocuk cesedini götür sakla, yüzlerce kişi masumeyi ararken hiç sesini çıkarma, birileri konuşmasın diye örgütle, arama yapan ekipleri yanlış yönlendir cezan 4 Yıl 6 Ay. Katil ile katile yardım etmek, delilleri saklamak, kamuyu yanıltmak aynı şey değilmi? Bu karar benim ve tahminen çok insanların içine sinmedi. Hadi idam yok en azından müebbet olmalıydı.

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

nevzat ve bir kisi daha sucsuz olmali 3 kisinin olayi degil bu mahkeme medya dan etkilenip herkese ağır verdi 3 kisiden biri %100 masum

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Haber YorumlarıFake You hard:

Konusmalarindan bile belli kimin oldurdugu insan gibi itiraf bile edemiyorlar curuyun simdi hapiste katiller

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Haber YorumlarıAhmet Taner:

O öldurmedi bu öldurmedi kim öldurdu o zaman söyleyin? Biz öldurmedik ya..

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Haber YorumlarıFikriye:

Yüksel denen insanımsı canlı türü, ben öldürmedim diyor, öldüreni bilip söylemiyor, nasıl insan, nasıl vicdan, nasıl anne?

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Haber YorumlarıÖzgür Yurtseven:

Hepsıni intihar süsüyle öldürün! Milletin yüreğine su serpin yapacak olanlarda bundan sonra ona göre davransın. Küçücük günahsız yavruya kıydılar. Alçaklar

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Güvenlik kuvvetleri Savcı ve Hakimi kutluyorum toplum vicdanını rahatlatan bir kara imza attılar

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