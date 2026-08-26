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Erzurum'da ticari dava süreleri: En hızlısı öz sermaye tespiti, en uzunu banka dışı kredi kuruluşları itirazı

Erzurum'da ticari dava süreleri: En hızlısı öz sermaye tespiti, en uzunu banka dışı kredi kuruluşları itirazı
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Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025 yılı faaliyet raporuna göre, en sık görülen 10 dava türü arasında en hızlı sonuçlanan öz sermaye tespiti (49 gün) ve konkordato (58 gün) olurken, en uzun sürenler ise itirazın iptali (banka dışı kredi kuruluşları, 574 gün) ve ölüm/cismani sebeple tazminat (546 gün) davaları oldu.

Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde, en çok karşılaşılan 10 dava türüne göre davaların ortalama bitirilme süreleri belli oldu.

Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 2025 yılı faaliyet raporu göre, mahkemede görülen ticari davaların sonuçlanma süreleri türlerine göre büyük değişiklik gösteriyor. En hızlı karara bağlanan dava türü Öz Sermaye Tespiti olurken, en uzun süren dava türünün ise İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan) olduğu belirlendi.

Açıklanan verilere göre, Erzurum Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki ilk 10 dava türü ve ortalama sonuçlanma süreleri şu şekilde sıralandı: Öz Sermaye Tespiti: 49 gün, Konkordato: 58 gün, Kıymetli Evrak İptali: 107 gün, Tazminat (Rücuen): 173 gün, Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden K): 283 gün, Alacak (Ticari Nitelikteki Hizmet Söz. K): 326 gün, Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan): 388 gün, İtirazın İptali (Ticari Satımdan Kaynak): 405 gün, Tazminat (Ölüm ve Cismani Sebep): 546 gün ve İtirazın İptali (Banka Dışındaki Diğer Kredi Kuruluşlarından Kaynaklanan): 574 gün

Veriler, Erzurum'da ticari uyuşmazlıkların çözümünde özellikle öz sermaye tespiti ve konkordato süreçlerinin iki aydan daha kısa bir sürede tamamlanarak hızlıca karara bağlandığını ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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