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İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar
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Tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren ve hakkında tutuklama kararı verilen oyuncu Sevil Akdağ'ın kim olduğu, hangi dizi ve filmlerde rol aldığı merak konusu oldu. Akdağ, fenomen dizi Yasak Elma'da canlandırdığı rolle biliniyordu.

Oyuncu Sevil Akdağ (32), İstanbul Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

TUTUKLANDI

Kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

Elif'in hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan oyuncu, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Öte yandan Sevil Akdağ'ın kim olduğu, hangi film ve dizilerde oynadığı merak konusu oldu.

3 Temmuz 1993'te Türkiye'nin Mardin ilinde doğan Sevil Akdağ birçok kısa filmde ve müzik klibinde oynadı. Lise mezunu olan Akdağ, küçük yaştan beri müzik ve televizyona ilgi duyan ve birçok promosyon ve reklamda modellik yaptı. Oyuncu kariyerinde çeşitli film ve televizyon projelerinde yer aldı.

Sevil Akdağ'ın öne çıkan yapımları arasında Enna: Kara Büyü filmi bulunuyor.

İşte arkadaşını öldüren ünlü oyuncu Sevil Akdağ'a ilişkin tüm detaylar

YASAK ELMA'DA ROL ALDI

Ayrıca Kulyas: Lanetin Bedeli ve Mazlum Kuzey & Kuddusi 2: La! Kasada Para Var! gibi yapımlarda da rol aldı. Televizyon dizileri arasında Tutunamayanlar ve Benim Tatlı Yalanım gibi projelerde oyunculuk yaptı. Akdağ ayrıca fenomen dizi Yasak Elma'daki rolüyle biliniyordu.

Sevil Akdağ'ın rol aldığı filmlerden biri de 'Çanakkale Geçilmez'di. Akdağ son olarak ise 2024 yapımı 'Paranoya' adlı sinema filminde rol aldı.

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Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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