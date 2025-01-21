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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı! Zincirlikuyu'da metrobüs kazası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı! Zincirlikuyu'da metrobüs kazası
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İstanbul Zincirlikuyu'da park halindeki bir metrobüs, kayarak 4 otomobile çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu istikameti geçici olarak trafiğe kapandı.

Zincirlikuyu durağında hareket halindeki bir metrobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp D-100 kara yoluna girdi. Metrobüs, kara yolunda seyir halindeki 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı! Zincirlikuyu'da metrobüs kazası

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar, kara yolunun kapanmasına neden oldu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine doğru trafik akışı tamamen durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı! Zincirlikuyu'da metrobüs kazası

ŞANS ESERİ CAN KAYBI YAŞANAMADI

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı ancak araçlarda önemli hasar meydana geldi. Ekiplerin araçları kara yolundan kaldırmasının ardından, yol temizlendi ve trafik akışı normale döndü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapandı! Zincirlikuyu'da metrobüs kazası

Kaynak: AA / 3.Sayfa
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