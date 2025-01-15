Üye Girişi
Haberler
Trump resmen açıkladı! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar: Hükümet ateşkes anlaşmasını yarın onaylayacak

Ateşkese adım adım! İsrailli bakan tarih verdi
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Türkiye ile yeni bir tarih yazdık
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, son 48 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı. 32 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi taburcu edildi. Valilik, sahte alkol üreten ve satan kişilerin teröristlerden farkı olmadığını belirtti ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

İstanbul'da son günlerde ölümlere neden olan sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Son 48 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. 32 kişinin entübe edilerek tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenilirken 8 hastanın durumunun iyi olduğu, 3 kişinin ise taburcu edildiği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "13.01.2025 Pazartesi gününden bu yana İstanbul genelinde sahte alkol kullanımına bağlı olarak gelişen zehirlenme vakalarında ciddi oranda artış meydana gelmiştir. Son 48 saatte toplam 66 alkol zehirlenmesi vakası meydana gelmiş olup, zehirlenen şahıslardan 23'ü hayatını kaybetmiş, entübe edilen 32 hastanın tedavilerine ise yoğun bakım servislerinde devam edilmektedir. Tedavisi tamamlanan 3 kişi taburcu edilirken, 8 hastanın da tedavilerine normal servislerde devam edilmektedir. (01.01.2025 tarihinden bu yana İstanbul'da sahte alkol kullanımından dolayı 34 kişi hayatını kaybetmiştir) Sahte alkol üreterek ya da satarak onlarca vatandaşımızın ölümüne sebep olanların, insanlarımızı öldüren teröristlerden hiçbir farklarının olmadığını değerlendirmekteyiz. Maddi menfaatleri uğruna halkımızın hayatına kasteden alçaklara karşı verdiğimiz mücadele, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyet, Belediye ve Tarım müdürlüklerimizin denetim ekipleri denetim çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedir. Emniyet birimlerimiz bu kapsamda İstanbul genelinde birçok adrese operasyon düzenlemiş, operasyonlarda piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 2'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından Kasten Adam Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Şahıslardan 4'ünün ise emniyet işlemleri devam etmektedir. 01.01.2025 tarihinden bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletme de ruhsatları iptal edilerek kapatılmıştır. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam etmektedir. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştur. Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112'ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır." ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği, sahte içkiden ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini duyurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
img

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
img

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYilmaz Dogan:

Avrupa'da böyle birşey yaşanmıyor sadece örnek alalım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes bu görüntüleri konuşuyor: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.